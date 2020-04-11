Милан выкупит права на Ребича

Успешная игра хорватского форварда Анте Ребича после его перехода из “Айнтрахта” на правах аренды убедила руководство “Милана” в необходимости приобретения игрока.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в скором времени руководство “россонери” намерено активировать опцию выкупа футболиста. Ориентировочная сумма компенсации за игрока может составить 25 миллионов евро.

Напомним, с момента перехода в “Милан” Анте Ребич сыграл в семи матчах Серии А и забил шесть голов. Ранее игрок уже играл в Италии, выступая в составе “Фиорентины”.