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Милан выкупит права на Ребича

Андрей ОгородникНет комментариев
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Анте Ребич

Успешная игра хорватского форварда Анте Ребича после его перехода из “Айнтрахта” на правах аренды убедила руководство “Милана” в необходимости приобретения игрока.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в скором времени руководство “россонери” намерено активировать опцию выкупа футболиста. Ориентировочная сумма компенсации за игрока может составить 25 миллионов евро.

Напомним, с момента перехода в “Милан” Анте Ребич сыграл в семи матчах Серии А и забил шесть голов. Ранее игрок уже играл в Италии, выступая в составе “Фиорентины”.

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Тэги: АйнтрахтАнте РебичМилан
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