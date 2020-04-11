Суббота, 11 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСпорт 1 начнет трансляцию матчей чемпионата Таджикистана
Футбол

Спорт 1 начнет трансляцию матчей чемпионата Таджикистана

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Чемпионат Таджикистана

Украинские футбольные зрители в ближайшее время получать выбор среди трансляций футбольных матчей.

Помимо чемпионата Беларуси, где продолжают проводиться матчи, в ближайшее время телеканал Спорт 1 начнет транслировать поединки чемпионата Таджикистана. Сегодня состоится трансляция первого матча между «Истаравшан» – «Куктош» в 14.00.

Напомним, чемпионат Беларуси единственный футбольный турнир Европы, где продолжают проводить матчи. К слову, Таджикистан относится к азиатскому чемпионату и никогда ранее на украинском телевидении матчи местной лиги не транслировались.

загрузка...
Тэги: карантинкоронавирусЧемпионат БеларусиЧемпионат Таджикистана
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лидер “Динамо” сказал, стоит Леднєву возвращаться

Анте Ребич
Милан выкупит права на Ребича

Александр Филиппов
Стало известно имя игрока УПЛ с самой высоким процентом реализации моментов

Рустам Худжамов
Худжамов жестко высказался о своем отношении к России

Данел Синани
Клуб АПЛ нашел усиление в чемпионате Люксембурга

Закрыть