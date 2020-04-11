Спорт 1 начнет трансляцию матчей чемпионата Таджикистана

Украинские футбольные зрители в ближайшее время получать выбор среди трансляций футбольных матчей.

Помимо чемпионата Беларуси, где продолжают проводиться матчи, в ближайшее время телеканал Спорт 1 начнет транслировать поединки чемпионата Таджикистана. Сегодня состоится трансляция первого матча между «Истаравшан» – «Куктош» в 14.00.

Напомним, чемпионат Беларуси единственный футбольный турнир Европы, где продолжают проводить матчи. К слову, Таджикистан относится к азиатскому чемпионату и никогда ранее на украинском телевидении матчи местной лиги не транслировались.