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Футбол

Стало известно имя игрока УПЛ с самой высоким процентом реализации моментов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Филиппов

Одним из открытий нынешнего сезона чемпионата Украины по футболу стал нападающий черниговской “Десны” Александр Филипов.

В нынешнем чемпионате форвард уже установил свой рекорд результативности, забив 13 голов. Этот результат позволяет ему идти на втором месте в рейтинге бомбардиров чемпионата Украины.

Подобный показатель стал возможный благодаря отличной реализации игроком. За весь сезон игрок имел 28 моментов из которых реализовал 13, процент реализации игрока становит 46,4%. Для сравнения, в лучшего бомбардира чемпионата Жуниора Мораеса он 39,1%.

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Тэги: Александр ФИлиповЖуниор МораесУПЛ
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