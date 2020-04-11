Стало известно имя игрока УПЛ с самой высоким процентом реализации моментов

Одним из открытий нынешнего сезона чемпионата Украины по футболу стал нападающий черниговской “Десны” Александр Филипов.

В нынешнем чемпионате форвард уже установил свой рекорд результативности, забив 13 голов. Этот результат позволяет ему идти на втором месте в рейтинге бомбардиров чемпионата Украины.

Подобный показатель стал возможный благодаря отличной реализации игроком. За весь сезон игрок имел 28 моментов из которых реализовал 13, процент реализации игрока становит 46,4%. Для сравнения, в лучшего бомбардира чемпионата Жуниора Мораеса он 39,1%.