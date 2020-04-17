Легенда Лидса и сборной Англии умерла от коронавируса

Коронавирус продолжает один за другим забирать известных спортивных личностей прошлого.

Как сообщает официальный сайт “Лидса”, на 76-ом году жизни умел легендарный в прошлом защитник клуба и сборной Англии Норман Хантер. 10 апреля бывший футболист был госпитализированный после осложнений вызванных коронавирусом, к сожалению, попытки врачей спасти жизнь легенде успехом не увенчались.

За свою карьеру Норман Хантер провел четырнадцать сезонов в составе “Лидса”, дважды становившись с командой чемпионом Англии. В 1966 году в составе национальной сборной он стал победителем чемпионата мира.