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Футбол

Легенда Лидса и сборной Англии умерла от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Норман Хантер

Коронавирус продолжает один за другим забирать известных спортивных личностей прошлого.

Как сообщает официальный сайт “Лидса”, на 76-ом году жизни умел легендарный в прошлом защитник клуба и сборной Англии Норман Хантер. 10 апреля бывший футболист был госпитализированный после осложнений вызванных коронавирусом, к сожалению, попытки врачей спасти жизнь легенде успехом не увенчались.

За свою карьеру Норман Хантер провел четырнадцать сезонов в составе “Лидса”, дважды становившись с командой чемпионом Англии. В 1966 году в составе национальной сборной он стал победителем чемпионата мира.

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Тэги: главноекоронавирусЛидсНорман Хантер
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