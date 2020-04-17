Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОлег Ящук готов баллотироваться на должность президента УПЛ?
Футбол

Олег Ящук готов баллотироваться на должность президента УПЛ?

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Ящук

За должность президента украинской Премьер лиги, выборы которой состоятся 27 апреля, может развернуться нешуточная борьба.

Если на протяжении последних месяцев единственным кандидатом был глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко, то в последние дни кандидатов растет в арифметической прогрессии.

Ещё одним кандидатом на должность главы УПЛ стал бывший журналист телеканала Футбол 1 Олег Ящук, который сейчас работает на телеканале Еспрессо. Кандидатуру журналиста могут выдвинуть сразу несколько украинских клубов, сам он, правда, окончательное решение ещё не принял.

Читайте также:  Висенте Гомес - лучший тренер УПЛ по итогам ноября

Напомним, также на вакантную должность претендуют Михаил Метревели и Олег Смалийчук.

загрузка...
Тэги: главноеОлег ЯщукУПЛ
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Анхелиньо
Манчестер Сити сделает ставку на Анхелиньо

Томас Гримм
Томас Гримм заинтересован получить должность в Заре

Тайсон
Тайсон рассчитывает сезон 2021/2022 начать в чемпионате Бразилии

Франков: Попов в “Милане”? Это агентские игры

Бомбардир “Десны” – о переходе в “Динамо”

Закрыть