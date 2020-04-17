Олег Ящук готов баллотироваться на должность президента УПЛ?

За должность президента украинской Премьер лиги, выборы которой состоятся 27 апреля, может развернуться нешуточная борьба.

Если на протяжении последних месяцев единственным кандидатом был глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко, то в последние дни кандидатов растет в арифметической прогрессии.

Ещё одним кандидатом на должность главы УПЛ стал бывший журналист телеканала Футбол 1 Олег Ящук, который сейчас работает на телеканале Еспрессо. Кандидатуру журналиста могут выдвинуть сразу несколько украинских клубов, сам он, правда, окончательное решение ещё не принял.

Напомним, также на вакантную должность претендуют Михаил Метревели и Олег Смалийчук.