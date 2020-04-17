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Футбол

Шевченко советуют обратить внимание на хавбека “Александрии”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран сказал, что не только кипер Юрий Панькив заслуживает играть в сборной Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Есть ли в вашей команде футболисты, которые могли бы успешно интегрироваться в команду Андрея Шевченко?
– Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее, – говорит Шаран.

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Добавим, что Кирилл – сын экс-тренера украинской молодежки Сергея Ковальца.

Источник: sportanalytic.com
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