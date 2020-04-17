Шевченко советуют обратить внимание на хавбека “Александрии”

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран сказал, что не только кипер Юрий Панькив заслуживает играть в сборной Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Есть ли в вашей команде футболисты, которые могли бы успешно интегрироваться в команду Андрея Шевченко?

– Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее, – говорит Шаран.

Добавим, что Кирилл – сын экс-тренера украинской молодежки Сергея Ковальца.