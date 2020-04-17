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Томас Гримм заинтересован получить должность в Заре

Андрей ОгородникНет комментариев
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Томас Гримм

Известный швейцарский функционер Томас Гримм, который последние два года занимал должность президента украинской Премьер лиги, не против и далее поработать в чемпионате Украины.

В интервью «Футбол news» швейцарец признался, что готов поработать в луганской “Заре”, где, к слову, не так давно освободилась должность генерального директора клуба Сергея Рафаилова.

Конечно, мне было бы интересно, ведь «Заря» – перспективный клуб. Даже несмотря на то, что предыдущий менеджер, господин Рафаилов, часто спорил со мной.

Я люблю вашу страну, ваш менталитет, культуру. Это был бы вызов для меня, ведь я вижу потенциал Украины. Впрочем, всерьез я пока не задумывался, смогу ли стать менеджером «Зари»,

Напомним, на данный момент луганская “Заря” занимает второе место в чемпионате Украины, имея неплохие шансы впервые в своей истории выйти в квалификацию Лиги Чемпионов.

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Ранее сообщалось, что “Заря” рассматривает на должность генерального директора Владимира Геннинсона.

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Тэги: ЗаряСергей РафаиловТомас Гримм
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