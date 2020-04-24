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Футбол

Тимо Вернер в шорт-листе Барселоны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тимо Вернер

Каталонская “Барселона” во время летнего трансферного окна твердо намерена усилить линию атаки своего клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий миланского “Интера” Лаутаро Мартинес продолжает оставаться приоритетной целью для каталонского гранда, но в то же время клуб изучает альтернативные варианты.

По информации издания, в сферу интересов клуба также входит нападающий сборной Германии и “Лейпцига” Тимо Вернер. Клуб уже контактировал с окружением футболиста.

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Про сорт здесь.

Стоить отметить, что и в случае с Вернером, “Барселоне” предстоит выдержать огромную конкуренцию, на игрока претендуют “Ливерпуль”, “Реал” и “Интер”.

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Тэги: БарселонаЛейпцигТимо Вернер
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