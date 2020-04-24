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Футбол

Ювентус и Барселона готовят громкий обмен

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур

Туринский “Ювентус” и каталонская “Барселона” во время летнего трансферного окна могут обменяться своими полузащитниками.

Как сообщает RAC1, в Каталонию летом может отправиться Миралем Пьянич, который не входит в планы Маурицио Сарри, а в обратном порядке может отправиться Артур, который также не сумел полностью реализовать себя в “Барселоне”.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Артуру со стороны “Тоттенхэма” и “Интера”, на Пьянича тем временем претендует французский “ПСЖ”.

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Про сорт здесь.

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Тэги: АртурБарселонаМиралем ПьяничЮвентус
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