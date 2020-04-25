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Футбол

В Колосе могут сократить выплаты на 20%. Инициаторами выступили игроки клуба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Костышин

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины коваливский “Колос” в скором времени может пойти на снижение заработной платы своим игрокам.

Главный тренер “Колоса” Руслан Костышин в интервью телеканалу Футбол подтвердил информацию, что в клубе могут на период карантина снизить выплаты, но инициаторами выступили игроки клуба.

“В Колосе все хорошо, нет проблем. Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты сами выступили с инициативой помочь президенту. Есть разговор о сокращении на 20%, но мы еще зарплату не получили, может президент скажет, что я не принимаю вашего предложения”

Про сорт здесь.

Напомним, по итогам предварительного этапа “Колос” сенсационно финишировал в шестерке лучших команд УПЛ.

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Тэги: КолосРуслан Костышинфинансы
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