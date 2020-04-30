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Футбол

Алиев: Ахметов поблагодарил мне, что ослабил “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-хавбек “Динамо” Александр Алиев вспоминает разговор с президентом “Шахтера” Ринатом Ахметовым. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Общался с ним по телефону, когда уже подписал контракт с “Локомотивом”.

У меня был агент Герман Ткаченко. Ехали в машине и позвонил Ахметов. В первую очередь он меня поздравил. Мне было очень приятно. До этого я с ним ни разу не общался. Ахметов пожелал мне удачи и поблагодарил за то, что я ослабил “Динамо”, и теперь у них на одного конкурента в чемпионате стало меньше”, – заявил Алиев на собственном канале “Кент”.

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Источник: sportanalytic.com
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