Козловский рассказал с какой целью создает лучшую футбольную академию Украины

Владелец львовского “Руха” Григорий Козловский прокомментировал строительство новой футбольной академии в Львовской области, которой не будет аналогов в Украине.

Нам хочется сделать академию современной, с хорошей провизией и стратегией. Академия сама в футбол не играет, ее необходимо дополнить. У нас есть виденье и понимание.

Признаться, я строю такую академию, которая будет жить независимо от моих финансов. Поэтому там заложена коммерческая составляющая. Думаю, в конце сентября академия заработает.

Тренеры для академии – это футболисты, которые закончили у нас играть. Мы возили их в Европу на учебу.

Моя цель? Если в сборной Украины выйдет 11 воспитанников «Руха», я буду считать, что моя миссия выполнена

Напомним, согласно проекту, в академии будет восемь тренировочных полей, гостиничный комплекс, бассейн, горнолыжная трасса и масса других объектов инфраструктуры. По неофициальным данным, строительство обойдется Григорию Козловского в 20 миллионов евро.