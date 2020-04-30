Лидер “Ворсклы”: Максимов нас разгрузил

Защитник “Ворсклы” Игорь Пердута объяснил последние успехи команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Когда в “Ворсклу” пришел Юрий Максимов, команда была на последнем месте в таблице и имела длинный шлейф поражений. Сейчас “Ворскла” выглядит увереннее и агрессивнее, и результаты тоже не такие ужасные. Что нового принес Юрий Вильевич и почему это сработало?

– Он расслабил команду. Мы постоянно проигрывали, были последними в таблице и очень переживали. Он сумел нас разгрузить, заверил, что это все временные трудности и все будет нормально. Ну и, конечно, изменил модель игры и тренировочный процесс. С мотивацией тоже стало лучше.

– А что означает это слово в отношении тренера? Чем, например, мотивация Косовского отличается от мотивации Максимова, и почему одна работает, а другая – нет?

– Виталий Владиславович человек спокойный, он пытался все хорошо объяснить, Максимов же более эмоциональный, – объясняет экс-сборник Украины.