Форвард Динамо не желает возвращаться в чемпионат Украины

Переход Жерсона Родригеша из киевского “Динамо” в турецкий “Анкарагюджу” на постоянной основе все ближе к реальности.

Ранее уже сообщалось, что руководство клуба контактировало с “Динамо” на тему возможного трансфера. Теперь о своем желании остаться в Турции заявил и сам футболист.

Я не видел таких горячих фанатов, как болельщики «Анкарагюджю». Я хочу остаться здесь, если мой переход возможен», – сказал Родригеш.

В семи матчах чемпионата Турции Жерсон Родригеш провел семь матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.