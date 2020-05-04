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Футбол

Форвард Динамо не желает возвращаться в чемпионат Украины

Андрей Огородник1 коммент
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Жерсон Родригес

Переход Жерсона Родригеша из киевского “Динамо” в турецкий “Анкарагюджу” на постоянной основе все ближе к реальности.

Ранее уже сообщалось, что руководство клуба контактировало с “Динамо” на тему возможного трансфера. Теперь о своем желании остаться в Турции заявил и сам футболист.

Я не видел таких горячих фанатов, как болельщики «Анкарагюджю». Я хочу остаться здесь, если мой переход возможен», – сказал Родригеш.

В семи матчах чемпионата Турции Жерсон Родригеш провел семь матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригес
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1 комментарий

  • В семи матчах чемпионата Турции Жерсон Родригеш провел семь матчей
    Невероятное достижение

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