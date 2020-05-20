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Тренер Карпат сообщил обнадеживающие новости

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Санжар

Тренер львовских “Карпат” Роман Санжар сообщил о свете в конце туннеля для клуба.

Несмотря на регулярные сообщения о больших финансовых проблемах “Карпат”, и слухах о отсутствия возможностей даже для проведения тестирования на коронавирус, на самом деле, по словам тренера, в последнее время ситуация с финансами в клубе улучшилась.

“Постараемся выжать максимум и сделать все возможное, чтобы мы были как можно лучше готовы к игре против Мариуполя. По настроению в команде, то все замечательно — ребята хотят работать, соскучились по футболу. Наше руководство делает шаги навстречу команде, стабилизируется финансовое положение, поэтому с точки зрения мотивации и психологии все хорошо” – цитирует тренера официальный сайт “Карпат”.

Напомним, сегодня стало известно, что клуб досрочно покинул Марвин Мартинс.

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Тэги: КарпатыРоман Санжарфинансы
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