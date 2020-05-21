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Футбол

Отец Лопеса заявил, что с Ломаченко будет еще проще, чем с Комми

Сергей СумскойНет комментариев
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Отец и тренер легковеса Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын легко сумеет победить украинского боксера Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

По его словам, Теофимо нужно просто «поймать его».

То же мы собираемся сделать и с Ломаченко. Это будет еще проще, чем с Комми, потому что Ломаченко идет в бой. Мне нравится это. Мне нравится, когда боксер дерется так», – приводит слова Лопеса EsNews.

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Также он добавил, что бой должен пройти в сентябре, потому все ждут с нетерпением этого поединка.

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Тэги: Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
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