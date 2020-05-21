Президент ПФЛ рассказал о вариантах завершения сезона в Первой лиге

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал сегодняшнее голосование клубов Первой лиги, по итогам которого было принято досрочно завершить сезон.

Несмотря на то, что подобное решение поддержало сразу восемь команд из шестнадцати, это обещает превратиться в серьезный скандал, так, как разрыв между первой и шестой командой составляет лишь два очка, причем команды с третьего по шестое место имеют одинаковое число набранных очков.

Сейчас сезон первой и второй лиги в регулярном виде, так сказать, закончен. Как и закончен сезон полностью для команд, которые не преследуют никаких турнирных задач. Остался вопрос обмена между лигами.

Перспектива проведения мини-турниров остается как один из вариантов. Или играть сокращенный плей-офф между претендентами, или фиксировать текущие места в турнирной таблице, или даже полностью аннулировать результаты и обойтись без обмена между лигами.

Если будет решение о плей-офф, то мы будем разрабатывать календарь. Пока о базовой дате возобновления чемпионата рано говорить. Все зависит от того, где и как играть. На нейтральных полях или нет. Все это влияет.

Напомним, если будет принято решение оставить турнирную таблицу в нынешнем положении, в элиту украинского футбола выйдут “Рух”, “Волынь” и “Минай”.