Франков назвал своего фаворита на выборах президента УПЛ

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков поделился мыслями о предстоящих выборах президента УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Президентом нужно было бы сделать Евгения Дикого, который сейчас руководит УПЛ. И не требовать от него фантастических задач. Единого пула и так далее. Он нормальный работник, который знает, как правильно перевести и занести бумажку. Что нужно сначала сделать календарь. Он делает черную работу, которую никто не замечает. При этом у него нет понтов. Он прекрасно понимает, как можно было бы реализовать какие-либо инициативы в рамках Премьер-лиги.

Уверен, что у Дикого не упала бы корона от того, чтобы приехать пообщаться с Суркисом или Палкиным и приложить все усилия, чтобы собрать всех хозяев клубов. Но если у нас стоит выбор между Александром Шевченко, Михаилом Метревели и Олегом Смалійчуком, то я поддерживаю Шевченко как наиболее не привязанного к клубам кандидата. Хотя насчет конкретного клуба есть некоторые нюансы”, – сказал Эксперт в эфире собственного ютуб-канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьбоносная беседа. О чем договорились клубы УПЛ

Напомним, недавно выборы президента УПЛ были снова перенесены на неопределенный срок.