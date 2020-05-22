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Футбол

Франков назвал своего фаворита на выборах президента УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков поделился мыслями о предстоящих выборах президента УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Президентом нужно было бы сделать Евгения Дикого, который сейчас руководит УПЛ. И не требовать от него фантастических задач. Единого пула и так далее. Он нормальный работник, который знает, как правильно перевести и занести бумажку. Что нужно сначала сделать календарь. Он делает черную работу, которую никто не замечает. При этом у него нет понтов. Он прекрасно понимает, как можно было бы реализовать какие-либо инициативы в рамках Премьер-лиги.

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Уверен, что у Дикого не упала бы корона от того, чтобы приехать пообщаться с Суркисом или Палкиным и приложить все усилия, чтобы собрать всех хозяев клубов. Но если у нас стоит выбор между Александром Шевченко, Михаилом Метревели и Олегом Смалійчуком, то я поддерживаю Шевченко как наиболее не привязанного к клубам кандидата. Хотя насчет конкретного клуба есть некоторые нюансы”, – сказал Эксперт в эфире собственного ютуб-канала.

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Напомним, недавно выборы президента УПЛ были снова перенесены на неопределенный срок.

Источник: sportanalytic.com
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