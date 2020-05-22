Знать в лицо. Какие клубы Первой лиги запретили доигрывать сезон

На вчерашнем совещании 8 клубов Первой лиги проголосовали против доигрывания чемпионата в классическом формате. Сообщает сайт EURO.com.ua

В частности, заблокировали доигрывания сезона “Проходи”, “Авангард”, “Горняк-Спорт”, “Черноморец”, “Прикарпатье”, “Николаев”, “Кремень” и “Балканы”.

“Волынь” стала единственным клубом, который воздержался. Другие клубы проголосовали за доигрывания согласно регламенту, а запорожский “Металлург” хотя представителя и не направил, но попросил учесть его голос “за” доигрывания.

Что дальше будет с этим сезоном Первой лиги – пока совершенно не понятно.

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