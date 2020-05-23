Вертонген на грани ухода из Интера

Защитник сборной Бельгии и лондонского “Тоттенхэма” Ян Вертонген в скором времени может покинуть столичный клуб.

Как сообщает британская пресса, контракт 33-летнего защитника подходит к завершению 30 июня и продлеваться не будет. Несмотря на то, что сам игрок заинтересован в продлении сотрудничества, его финансовые требования в размере 70 тысяч фунтов в неделю руководством “шпор” показались завышенными.

Отметим, Ян Вертонген защищает цвета лондонского “Тоттенхэма” на протяжении восьми последних сезонов. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 19 матчей, один гол и одна результативная передача.