Суббота, 23 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВертонген на грани ухода из Интера
Футбол

Вертонген на грани ухода из Интера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Ян Вертонген

Защитник сборной Бельгии и лондонского “Тоттенхэма” Ян Вертонген в скором времени может покинуть столичный клуб.

Как сообщает британская пресса, контракт 33-летнего защитника подходит к завершению 30 июня и продлеваться не будет. Несмотря на то, что сам игрок заинтересован в продлении сотрудничества, его финансовые требования в размере 70 тысяч фунтов в неделю руководством “шпор” показались завышенными.

Отметим, Ян Вертонген защищает цвета лондонского “Тоттенхэма” на протяжении восьми последних сезонов. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 19 матчей, один гол и одна результативная передача.

загрузка...
Тэги: контрактТоттенхэмЯн Вертонген
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть + восемнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Степаненко сказал правду о поведении Тайсона в “Шахтере”

Юрий Вернидуб
Шахтер Вернидуба вышел на третье место в чемпионате Беларуси

Чигринский
АЕК приготовил Чигринскому новый контракт. Стали известны детали

Степаненко – про свой неудачный переход в “Динамо”

Бундеслига. 27 тур. “Герта” разбила “Унион” в дерби

Закрыть