Украинский миллиардер станет владельцем Черноморца

Небольшой лучик надежды появился в болельщиков одесского “Черноморца”.

Как стало известно, вчерашняя продажа стадиона “Черноморец” может быть связана с одним из самых состоятельных украинцев Вадимом Новинским. По информации журналиста Олега Ящука, имя миллиардера связывают с последней сделкой по приобретению Арены “Черноморец”, несмотря на то, что ранее сообщалось, что владельцем стадиона стала компания из США.

По информации Олега Ящука, Вадим Новинский планирует вместе с партнерами выкупить права на “Черноморец” и вернуть клубу былую славу. Сейчас одесситы, напомним, идут в средине турнирной таблицы Первой лиги.

Напомним, по различным данным состояние Новинского оценивается в примерно 2 миллиарда долларов, в свое время он был владельцем ФК “Севастополь”.