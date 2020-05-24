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Футбол

Украинский миллиардер станет владельцем Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вадим Новинский

Небольшой лучик надежды появился в болельщиков одесского “Черноморца”.

Как стало известно, вчерашняя продажа стадиона “Черноморец” может быть связана с одним из самых состоятельных украинцев Вадимом Новинским. По информации журналиста Олега Ящука, имя миллиардера связывают с последней сделкой по приобретению Арены “Черноморец”, несмотря на то, что ранее сообщалось, что владельцем стадиона стала компания из США.

По информации Олега Ящука, Вадим Новинский планирует вместе с партнерами выкупить права на “Черноморец” и вернуть клубу былую славу. Сейчас одесситы, напомним, идут в средине турнирной таблицы Первой лиги.

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Напомним, по различным данным состояние Новинского оценивается в примерно 2 миллиарда долларов, в свое время он был владельцем ФК “Севастополь”.

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Тэги: Вадим НовинскийглавноеПФК СевастопольЧерноморец
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