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Футбол

Младшая дочь Игоря Суркиса встречается с игроком Динамо?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Яна Суркис

Младшая дочь президента киевского “Динамо” Игоря Суркиса Яна выложила на своей странице в Инстаграм достаточно интересное фото, на котором она находится в компании с молодым талантом столичного клуба Кристианом Биловаром.

Молодая пара сфотографировалась во время покупок в одном из супермаркетов. Яна Суркис подписала свой пост следующим образом “Карантинная покупка еды”.

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Quarantine food shopping ✌🏽

A post shared by Yana Surkis (@y.surkis777) on

Напомним, Кристиан Биловар пока не может похвастаться опытом выступлений за основу “Динамо”, но игрок является одним из лидеров молодежной команды клуба.

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Тэги: ДинамоКристиан БиловарЯна Суркис
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