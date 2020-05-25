Младшая дочь Игоря Суркиса встречается с игроком Динамо?

Младшая дочь президента киевского “Динамо” Игоря Суркиса Яна выложила на своей странице в Инстаграм достаточно интересное фото, на котором она находится в компании с молодым талантом столичного клуба Кристианом Биловаром.

Молодая пара сфотографировалась во время покупок в одном из супермаркетов. Яна Суркис подписала свой пост следующим образом “Карантинная покупка еды”.

Напомним, Кристиан Биловар пока не может похвастаться опытом выступлений за основу “Динамо”, но игрок является одним из лидеров молодежной команды клуба.