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Реал готовит громкий обмен с Боруссией Д

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрлинг Холанд

Достаточно громкая сделка может состояться ближайшим летом.

По информации испанских СМИ, мадридский “Реал” не оставляет попыток заполучить в свои ряды лидера атак дортмундской “Боруссии” Эрлинга Холанда. Летом “королевский клуб” будет готов пожертвовать своим защитником Ашрафом Хакими, который блестяще проявил себя в “Боруссии”. Дортмундскому клубу будут предложены права на марокканца в замен на норвежского голеадора.

Напомним, 19-летний Эрлинг Холанд проводит невероятно сильный сезон. Несмотря на юный возраст он был лидером “Зальцбурга”, а теперь феерит в “Боруссии”. На счету норвежца 41 гол и десять результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.

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Тэги: Боруссия ДРеалЭрлинг Холанд
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