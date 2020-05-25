Реал готовит громкий обмен с Боруссией Д

Достаточно громкая сделка может состояться ближайшим летом.

По информации испанских СМИ, мадридский “Реал” не оставляет попыток заполучить в свои ряды лидера атак дортмундской “Боруссии” Эрлинга Холанда. Летом “королевский клуб” будет готов пожертвовать своим защитником Ашрафом Хакими, который блестяще проявил себя в “Боруссии”. Дортмундскому клубу будут предложены права на марокканца в замен на норвежского голеадора.

Напомним, 19-летний Эрлинг Холанд проводит невероятно сильный сезон. Несмотря на юный возраст он был лидером “Зальцбурга”, а теперь феерит в “Боруссии”. На счету норвежца 41 гол и десять результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.