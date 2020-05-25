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Футбол

Стало известно у кого Динамо выиграло конкуренцию в борьбе за Сидклея

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сидклей

Ради трансфера Сидклея, который скорей всего станет очередной трансферной неудачей “Динамо”, два года назад киевский клуб был вынужден серьезно побороться.

По информации Футбол 24, помимо киевского клуба на бразильского защитника “Коринтианса” претендовал также московский “ЦСКА”, но “Динамо сумело выиграть конкуренцию в “армейцев”.

Напомним, заиграть Сидклею в “Динамо”, как и двум его соотечественникам, которые пришли в клуб летом 2018 года не удалось. Че Че и Буэно покинули клуб в апреле прошлого года, а Сидклей ушел на правах аренды в “Коринтианс” этой зимой.

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Тэги: ДинамоСидклейЦСКА
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