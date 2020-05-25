Украинец выбрал Москву, а не Бундеслигу, Соболь таки покинет “Шахтер”

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua
Украинский нападающий “Санкт-Паули” Борис Тащи вспомнил в интервью каналу “Бомбардир” момент многолетней давности.
Оказывается, что в свое время в услугах Тащи была заинтересована “Боруссия” из Менхенгладбаха, которая даже присылала предложение.
Впрочем, тогда Бориса также приглашало к себе московское “Динамо”, поэтому он решил идти именно туда.
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Защитник варшавской “Легии” Михал Карбовнік продлил контракт с польским клубом.
Чем это поможет Эдуарду Соболю? Дело в том, что бельгийский “Брюгге” выбирал собственно между украинцем и Карбовніком.
Поскольку теперь поляк продлил контракт, его стоимость существенно возросла, что увеличивает вероятность трансфера собственно Соболя.
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Народный депутат Украины Вадим Новинский станет собственником одесского “Черноморца”.
Эту информацию подтвердил в социальной сети журналист программы “Футбольный формат” Олег Ящук.
Он отметил, что именно связана с Новинским компания выкупила стадион “Черноморца”.