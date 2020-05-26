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Фиорентина интересуется Цыганковым

Андрей ОгородникНет комментариев
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Цыганков Виктор

Лидер сборной Украины по футболу и киевского “Динамо” Виктор Цыганков может перебраться в чемпионат Италии.

По информации Футбол 24, молодой полузащитник киевлян интересен “Фиорентине”, правда, его переход напрямую будет зависит от того, останется ли в флорентийском клубе Энрике Кьеза, за которым охотятся ряд ТОП-клубов Европы.

Сообщается, что за молодого таланта “Динамо” Фиорентина готова заплатить 10-15 миллионов евро. В то же время руководство “фиалок” сильно тревожит факт травматичности игрока.

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Ранее сообщалось, что на Виктора Цыганкова претендуют дортмундская “Боруссия”, “Рома” и “Милан”.

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Тэги: главноеДинамоФиорентинаЦыганков Виктор
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