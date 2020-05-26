Фиорентина интересуется Цыганковым

Лидер сборной Украины по футболу и киевского “Динамо” Виктор Цыганков может перебраться в чемпионат Италии.

По информации Футбол 24, молодой полузащитник киевлян интересен “Фиорентине”, правда, его переход напрямую будет зависит от того, останется ли в флорентийском клубе Энрике Кьеза, за которым охотятся ряд ТОП-клубов Европы.

Сообщается, что за молодого таланта “Динамо” Фиорентина готова заплатить 10-15 миллионов евро. В то же время руководство “фиалок” сильно тревожит факт травматичности игрока.

Ранее сообщалось, что на Виктора Цыганкова претендуют дортмундская “Боруссия”, “Рома” и “Милан”.