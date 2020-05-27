Барселона исключила вариант с продажей Фати

Каталонская “Барселона” не намерена отпускать одного из главных своих талантов Асумане Фати, несмотря на большой интерес к игроку со стороны туринского “Ювентуса”.

Как сообщает испанская пресса, итальянский гранд рассматривал 17-летнего таланта “Барселоны”, как часть компенсации за Миралема Пьянича, в услугах которого проявляет заинтересованность испанский гранд, но получил отрицательный ответ. В лице Фати в “Барселоне” видят будущее клуба и не намерены продавать юного футболиста.

Отметим, несмотря на юный возраст Ансумане Фати провел в нынешнем сезоне 24 матча в составе “Барселоны”, забил пять голов и сделал результативную передачу.