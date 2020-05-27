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Футбол

ТМ: Дубль Цитаишвили принес Динамо победу над Олимпиком

Андрей ОгородникНет комментариев
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Цитаишвили

Молодой талант киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили стал героем товарищеской встречи против донецкого “Олимпика”, которая состоялась сегодня.

Во втором товарищеского матча после карантина, киевляне уверенно обыграли “Олимпик” забив два гола в течении стартовых четырех минут. Оба взятия ворот на свой счет записал 19-летний динамовский вингер. Примечательно, что встреча состоялась в формате двух таймов по 30 минут.

«Динамо» – «Олимпик» – 2:0

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Гол: Цитаишвили (2, 4)

«Динамо» (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Цитаишвили, Вербич – Русин

«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Сирота, Забарный, Шепелев, Андриевский, де Пена, Кадири, Караваев, Сухоручко, Соль, Кендзера (Бенито, 45)

«Олимпик»: Халими, Кравченко, Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря, Лебеденко, Чогадзе, Романовский, Политыло, Балашов, Шахаб

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Тэги: Георгий ЦитаишвилиДинамоОлимпик
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