ТМ: Дубль Цитаишвили принес Динамо победу над Олимпиком

Молодой талант киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили стал героем товарищеской встречи против донецкого “Олимпика”, которая состоялась сегодня.

Во втором товарищеского матча после карантина, киевляне уверенно обыграли “Олимпик” забив два гола в течении стартовых четырех минут. Оба взятия ворот на свой счет записал 19-летний динамовский вингер. Примечательно, что встреча состоялась в формате двух таймов по 30 минут.

«Динамо» – «Олимпик» – 2:0

Гол: Цитаишвили (2, 4)

«Динамо» (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Цитаишвили, Вербич – Русин

«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Сирота, Забарный, Шепелев, Андриевский, де Пена, Кадири, Караваев, Сухоручко, Соль, Кендзера (Бенито, 45)

«Олимпик»: Халими, Кравченко, Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря, Лебеденко, Чогадзе, Романовский, Политыло, Балашов, Шахаб