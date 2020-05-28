Ребров: Рановато вручать нам золотые медали

Наставник “Ференцвароша” Сергей Ребров рассказал о целях команды на остаток сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хватит ли преимущества в 9 очков, чтобы отстоять титул? Я всегда говорю, что мне все равно, на сколько очков мы опережаем конкурентов, мы должны концентрироваться на каждом матче одинаково. Следующий матч всегда самый важный.

Сейчас наша основная задача – привести игроков в нужные кондиции к воскресенью. Ожидаю, что встреча против “Академии Пушкаша” будет такой же тяжелой, как с “Уйпештом” (1:0)”, – говорит Ребров.