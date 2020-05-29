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Андрей Лунин: Была немного странная ситуация в Реале

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин сообщил почему ушел в аренду и команды.

По его словам, все случилось из-за конкуренции с Навасом и Куртуа, но в итоге вышла немного странная ситуация.

«Но с Куртуа и Навасом ждать шанса было достаточно сложно, так что мы решили, что я должен пойти в аренду, чтобы показать свой уровень. А вскоре после этого Кейлор ушел», – приводит слова Лунина AS.

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Напомним, текущий сезон вратарь начинал в «Вальядолиде», а сейчас защищает цвета «Овьедо».

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Тэги: Андрей ЛунинРеал
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