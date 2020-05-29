Бразильский клуб выплатил “Зари” часть долга по трансферу Гомеса

Бразильский “Крузейро” перевел на счета “Зари” часть долга по трансферу Виллиана Гомеса. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным издания Globo, сумма транша составила 645 тем. евро.

Сейчас в CAS идут разбирательства по второй части долга бразильцев перед луганским клубом. “Крузейро” подал апелляцию по выплате еще 1,17 млн евро (проценты по просрочке долга).

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Напомним, в Украине Гомес выступал с “Металлист”. В момент его перехода в “Крузейро” в 2013 году его права были переданы “Зари”.