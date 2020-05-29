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Футбол

Бразильский клуб выплатил “Зари” часть долга по трансферу Гомеса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бразильский “Крузейро” перевел на счета “Зари” часть долга по трансферу Виллиана Гомеса. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным издания Globo, сумма транша составила 645 тем. евро.

Сейчас в CAS идут разбирательства по второй части долга бразильцев перед луганским клубом. “Крузейро” подал апелляцию по выплате еще 1,17 млн евро (проценты по просрочке долга).

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Напомним, в Украине Гомес выступал с “Металлист”. В момент его перехода в “Крузейро” в 2013 году его права были переданы “Зари”.

Источник: sportanalytic.com
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