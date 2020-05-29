Эксперт: “Динамо” сейчас не стоит продавать Цыганкова

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о возможном трансфере хавбека “Динамо” Виктора Цыганкова. Сообщает сайт EURO.com.ua

На данный момент я не вижу причин, зачем киевскому клубу продавать Цыганкова, а самому игроку покидать гранд украинского футбола. Ему и другим игрокам “Динамо” даже не стоит думать о трансфере в Европу. Задуматься надо только тогда, когда придет серьезное предложение.

С тем уровнем игры и результатами надеяться на интерес со стороны европейских клубов игрокам “Динамо” не приходится. Никто за них больших денег не заплатит. Для этого нужно уверенно играть в Лиге чемпионов”, – считает Заховайло.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Цыганкова со стороны итальянских клубов.