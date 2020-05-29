Легионер “Динамо” мог перебраться в Китай или Мексику

Форвард “Динамо” Фран Соль рассказал, что имел предложения из Мексики и Китая. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У меня были предложения из Мексики и от китайского клуба. Я мог очень просто подписать с ними контракт и получал бы в год на 40% больше. Но меня это не так интересовало, я хочу играть в еврокубках, Лиге чемпионов и достигать вершин.

К тому же, здесь у меня больше возможностей проявить себя как футболиста, чтобы меня заметили в сборной. Моя мечта – сыграть за Испанию. Если бы я поехал в Мексику или Китай, то зарабатывал бы больше денег, но там не тот уровень и шансы попасть в сборную тоже не те”, – сказал Соль.

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Напомним, Соль перешел в “Динамо” из голландского клуба “Виллем” за 2 млн. евро.