Шепелев: Нет значения, какой у нас домашний стадион

Хавбек “Динамо” Владимир Шепелев рассказал о временный переезд “Шахтера” на НСК “Олимпийский”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Как относитесь к тому, что “Шахтер” будет проводить свои домашние матчи на “Олимпийском”, а “Динамо” придется переехать на стадион им. Лобановского или другую арену?

– Если такое решение приняло руководство, значит так было нужно и это правильно, учитывая ситуацию, что сложилась, ограничение через карантин и желание всех доиграть чемпионат. Ради этого нужно объединить усилия, идти навстречу друг другу и в чем-то уступать.

Наша же задача-показывать качественный футбол независимо от того, играем мы на НСК “Олимпийский” или на другом стадионе, со зрителями или без них, – говорит Шепелев.