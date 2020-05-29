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Владимир Костевич может покинуть Лех

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Костевич

Воспитанник львовских “Карпат” Владимир Костевич, который последние годы защищает цвета познанского “Леха”, не исключает вероятность смены клубной прописки.

Перебравшись в соседний чемпионат в сезоне 2016/2017 года, с тех пор защитник является одним из ключевых исполнителей “Леха”. Тем не менее, контракт игрока подходит к завершению, к тому же и сам он не против уйти.

«У меня контракт до конца года. В прошлом году у меня было предложение от другой команды. Тогда мы поговорили с «Лехом» о том, что откладываем любые переговоры по поводу контракта до этого лета. Сейчас такая ситуация с коронавирусом, что у клуба другие проблемы, и на трансферном рынке в целом.

Поэтому я доигрываю этот сезон до конца, а затем будем разговаривать о моем будущем»

В Высшей лиге чемпионата Польши Владимир Костевич отыграл 96 матчей.

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Тэги: Владимир КостевичконтрактЛех
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