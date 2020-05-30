Барселона готова отпустить Коутиньо в очередную аренду

Гранд испанского футбола каталонская “Барселона”, в случае, если клубу не удастся продать бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо готова рассмотреть вариант с его арендой.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский гранд оценивает аренду бразильской звезды в 10 миллионов евро на год, причем, клуб, который будет готов взять игрока в аренду, обязан взять на себя все финансовые обязательства перед игроком.

Напомним, прошлый сезон Фелипе Коутиньо провел в составе мюнхенской “Баварии”, но немецкий гранд отказался от приобретения прав на игрока. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны “Ньюкасла” и “Челси”.