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Футбол

Барселона готова отпустить Коутиньо в очередную аренду

Андрей ОгородникНет комментариев
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Коутиньо

Гранд испанского футбола каталонская “Барселона”, в случае, если клубу не удастся продать бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо готова рассмотреть вариант с его арендой.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский гранд оценивает аренду бразильской звезды в 10 миллионов евро на год, причем, клуб, который будет готов взять игрока в аренду, обязан взять на себя все финансовые обязательства перед игроком.

Напомним, прошлый сезон Фелипе Коутиньо провел в составе мюнхенской “Баварии”, но немецкий гранд отказался от приобретения прав на игрока. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны “Ньюкасла” и “Челси”.

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Тэги: БарселонаКоутиньоЧелси
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