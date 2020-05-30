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Футбол

Домагой Вида может стать игроком ТОП-клуба Серии А

Андрей ОгородникНет комментариев
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Домагой Вида

Защитник турецкого “Бешикташа” и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить свою футбольную карьеру в чемпионате Италии.

Бывший защитник киевского “Динамо” вошел в шорт-лист возможных новичков миланского “Интера”, о чем сообщает итальянская пресса. Контракт игрока с стамбульским грандом заканчивается летом 2022 года, но турецкий клуб не скрывает своего желания продать защитника, из-за его высокой заработной платы.

Стоить отметить, что слухи не впервые предрекают смену клуба игроку, ранее к нему приписывали интерес ряда клубов чемпионата Англии, в том числе и английского “Ливерпуля”.

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Тэги: БешикташДомагой ВидаИнтер
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