Домагой Вида может стать игроком ТОП-клуба Серии А

Защитник турецкого “Бешикташа” и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить свою футбольную карьеру в чемпионате Италии.

Бывший защитник киевского “Динамо” вошел в шорт-лист возможных новичков миланского “Интера”, о чем сообщает итальянская пресса. Контракт игрока с стамбульским грандом заканчивается летом 2022 года, но турецкий клуб не скрывает своего желания продать защитника, из-за его высокой заработной платы.

Стоить отметить, что слухи не впервые предрекают смену клуба игроку, ранее к нему приписывали интерес ряда клубов чемпионата Англии, в том числе и английского “Ливерпуля”.