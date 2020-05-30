Хавертц установил уникальный рекорд Бундеслиги

Молодое дарование леверкузенского “Байера” Кай Хавертц продолжает демонстрировать невероятную для его возраста и позиции результативность.

Забив в матче 29 тура чемпионата Германии в ворота “Фрайбурга”, на счету 20-летнего полузащитника стало 35 голов в Бундеслиге, что является абсолютно лучшим рекордом в истории чемпионата Германии, среди игроков возрастом до 21 года.

Подобная статистика позволила Каю Хавертцу обойти в рейтинге таких легендарных немецких игроков, как Клаус Фишер и Диттер Мюллер. К слову, Клаус Фишер в итоге забил за всю свою карьеру 268 голов на клубном уровне, а Диттер Мюллер 249 голов.