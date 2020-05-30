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Футбол

Хавертц установил уникальный рекорд Бундеслиги

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кай Хавертц

Молодое дарование леверкузенского “Байера” Кай Хавертц продолжает демонстрировать невероятную для его возраста и позиции результативность.

Забив в матче 29 тура чемпионата Германии в ворота “Фрайбурга”, на счету 20-летнего полузащитника стало 35 голов в Бундеслиге, что является абсолютно лучшим рекордом в истории чемпионата Германии, среди игроков возрастом до 21 года.

Подобная статистика позволила Каю Хавертцу обойти в рейтинге таких легендарных немецких игроков, как Клаус Фишер и Диттер Мюллер. К слову, Клаус Фишер в итоге забил за всю свою карьеру 268 голов на клубном уровне, а Диттер Мюллер 249 голов.

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Тэги: БайерКай Хавертцрекорды
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