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Футбол

Звезда Лиона восстановилась после тяжелой травмы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мемфис Депай

Лидер французского “Лиона” и сборной Голландии Мемфис Депай восстановился после тяжелой травмы полученной ещё прошлой осенью.

Как сообщает французская пресса, 26-летний полузащитник “Лиона” готов приступить к полноценным тренировкам, которые должны стартовать 8 июня. Из-за травмы игрок пропустил почти полгода.

Напомним, на момент травмы Мемфис Депай был одним из ключевых игроков “Лиона”. В тринадцати матчах чемпионата Франции, на счету голландского футболиста было девять забитых голов и три результативные передачи.

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Тэги: ЛионМемфис Депайтравма
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