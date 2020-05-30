Звезда Лиона восстановилась после тяжелой травмы

Лидер французского “Лиона” и сборной Голландии Мемфис Депай восстановился после тяжелой травмы полученной ещё прошлой осенью.

Как сообщает французская пресса, 26-летний полузащитник “Лиона” готов приступить к полноценным тренировкам, которые должны стартовать 8 июня. Из-за травмы игрок пропустил почти полгода.

Напомним, на момент травмы Мемфис Депай был одним из ключевых игроков “Лиона”. В тринадцати матчах чемпионата Франции, на счету голландского футболиста было девять забитых голов и три результативные передачи.