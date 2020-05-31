Бенфика мечтает вернуть Жозе Боту в Португалию

Бруну Кошта Карвалью, который является одним из фаворитом борьбы за должность президента “Бенфики”, рассчитывает вернуть в клуб Жозе Боту.

Как сообщает португальская пресса, в случае победы на выборах, Бруну Кошта Карвалью сделает предложение вновь возглавить селекционный отдел клуба, где он работал до переезда в Украину на протяжении 11 лет.

Напомним, Жозе Боту перешел в “Шахтер” в сезоне 2018/2019 года, подписав с клубом контракт на три года. Под его руководством “горняки” сумели найти Тете, Маркоса Антонио, Сиприано и ряд других футболистов, которые уже сейчас интересны ведущим клубам Европы.