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Футбол

Бенфика мечтает вернуть Жозе Боту в Португалию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жозе Боту

Бруну Кошта Карвалью, который является одним из фаворитом борьбы за должность президента “Бенфики”, рассчитывает вернуть в клуб Жозе Боту.

Как сообщает португальская пресса, в случае победы на выборах, Бруну Кошта Карвалью сделает предложение вновь возглавить селекционный отдел клуба, где он работал до переезда в Украину на протяжении 11 лет.

Напомним, Жозе Боту перешел в “Шахтер” в сезоне 2018/2019 года, подписав с клубом контракт на три года. Под его руководством “горняки” сумели найти Тете, Маркоса Антонио, Сиприано и ряд других футболистов, которые уже сейчас интересны ведущим клубам Европы.

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Тэги: БенфикаЖозе БотуШахтер
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