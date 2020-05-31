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Футбол

Экс-звезда БК Киев получил должность в Грузии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Манучар Маркошвили

Известный в прошлом грузинский баскетболист Манучар Маркоишвили начинает самостоятельную тренерскую карьеру.

Как сообщает Планета Баскетбола, 33-летний специалист возглавил клуб чемпионата Грузии “Титеви”. Для него это первый опыт самостоятельной работы, ранее он помогал ассистенту главного тренера сборной Грузии Илиасу Зуросу.

Напомним, в чемпионате Украины Манучар Маркоишвили выступал в период с 2007 по 2009 год, будучи одним из ведущих игроков БК “Киев”. Также в карьере баскетболиста числятся выступления за клубы Италии, Грузии, Турции, Словении и России.

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Тэги: БК КиевМанучар МаркошвилиТитеви
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