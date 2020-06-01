Олегу Смалийчуку будет помогать финансировать Карпаты западный партнер

Известный украинский журналист, ведущий программы “Большой футбол” Александр Денисов в эфире очередного выпуска поделился информацией, относительно источника возможного финансирования львовских “Карпат”.

Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе бенефициаром клуба стал известный украинский агент и экс-вице-президент “Карпат” Олег Смалийчук, что стало причиной возникновения в пресса многих слухов и размышлений по поводу будущего клуба и источников финансирования.

По словам Денисова, Смалийчук будет заниматься львовскими “Карпатами” вместе со своим партнером из Запада. Кто именно, пока не известно, но, можно предположить, что речь идет о партнере из Испании, где последние годы проживал Олег Смалийчук и где работал футбольным агентом.