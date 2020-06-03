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Футбол

Реал попытается приобрести Джейдона Санчо летом 2021 года

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джейдон Санчо

Гранд испанского футбола мадридский “Реал” продолжает интересоваться молодым талантом дортмундской “Боруссии” Джейдоном Санчо.

Как сообщает As, “королевский клуб” попытается усилиться английским вингером “желто-черных” во время летнего трансферного окна. В планы клуба игрок входил на нынешнее трансферное межсезонье, но финансовый кризис спровоцированный коронавирусом вынудил “Реал” отказаться от крупных сделок этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за игрока выступает “Манчестер Юнайтед”, правда, сам Джейдон Санчо не скрывает своего желания испытать себя в составе мадридского “Реала”.

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Тэги: Боруссия ДортмундДжейдон СанчоРеал
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