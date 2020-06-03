Реал попытается приобрести Джейдона Санчо летом 2021 года

Гранд испанского футбола мадридский “Реал” продолжает интересоваться молодым талантом дортмундской “Боруссии” Джейдоном Санчо.

Как сообщает As, “королевский клуб” попытается усилиться английским вингером “желто-черных” во время летнего трансферного окна. В планы клуба игрок входил на нынешнее трансферное межсезонье, но финансовый кризис спровоцированный коронавирусом вынудил “Реал” отказаться от крупных сделок этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за игрока выступает “Манчестер Юнайтед”, правда, сам Джейдон Санчо не скрывает своего желания испытать себя в составе мадридского “Реала”.