Клубы Первой лиги приняли решение доиграть чемпионат

Сегодня в Киеве состоялся очередной исполком УАФ, в ходе которого было принято решение по схеме завершения сезона в Первой лиге чемпионата Украины.

Несмотря на то, что ранее большинство клубов проголосовало по досрочному завершению сезона, из-за большого числа противоречий, со стороны клубов, которые желали завершить сезон, сегодня это решение было пересмотрено.

Как сообщает Трибуна, в голосовании приняли участие десять клубов Первой лиги, шесть из которых отдали свой голос за доигровку сезона в стандартном регламенте с соблюдением медицинского протокола.