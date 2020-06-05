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Футбол

Клубы Первой лиги приняли решение доиграть чемпионат

Андрей ОгородникНет комментариев
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ПФЛ

Сегодня в Киеве состоялся очередной исполком УАФ, в ходе которого было принято решение по схеме завершения сезона в Первой лиге чемпионата Украины.

Несмотря на то, что ранее большинство клубов проголосовало по досрочному завершению сезона, из-за большого числа противоречий, со стороны клубов, которые желали завершить сезон, сегодня это решение было пересмотрено.

Как сообщает Трибуна, в голосовании приняли участие десять клубов Первой лиги, шесть из которых отдали свой голос за доигровку сезона в стандартном регламенте с соблюдением медицинского протокола.

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Тэги: главноеИнгулецПервая лигаПФЛ
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