Зинченко сказал, почему Гвардиола не ставит его в полузащиту

Украинский защитник “Ман Сити” Александр Зинченко рассказал о своем опыте игры в полузащите “горожан”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Один раз тренировался, двусторонка была у нас с молодежной командой. Там тайм отыграл, видно, не подошел.

Я всю жизнь играл в центре, здесь уже начал левого защитника. Здесь у меня даже левым защитником такие функции, что постоянно играю с мячом ближе к центру. Делаю забегания. Оставляю нападающего один в один. Мой нападающий стоит со мной в центре.

Я создаю пространство, где он может один в один обыграть. Если же нападающий идет помогать своему защитнику крайнего, то я уже подхожу туда ближе к середине поля, где уже и пробить можно и подать. Если бы еще удар у меня был, то можно было бы и пробить, – сказал Зинченко в разговоре с Артемом Милевским в эфире ютуб-канала “Миля”.

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Напомним, текущий сезон английской Премьер-лиги должен возобновиться 17 июня.