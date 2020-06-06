“Динамо” интересовалось африканским нападающим

Форвард из ЮАР Катлехо Мфела говорит, что в 2012 году мог перейти в киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Динамо” Киев и “Маккаби” Хайфа активно цікавилис ьмною интересовались мной. Но все это не имело смысла, ведь “Мамелоди” отказались получить гарантированные деньги за трансфер. Они хотели, чтобы я достиг чего-то, что было невозможно гарантировать в небольшой стране. Теперь остается только задавать вопрос, почему все сложилось именно так”, – жалуется 35-летний игрок, который уже завершил карьеру

За “Мамелоди” Мфела отметился 50 голами и 12 ассистами в 120 матчах.