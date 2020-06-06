Суббота, 6 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Динамо” интересовалось африканским нападающим
Футбол

“Динамо” интересовалось африканским нападающим

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Форвард из ЮАР Катлехо Мфела говорит, что в 2012 году мог перейти в киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Динамо” Киев и “Маккаби” Хайфа активно цікавилис ьмною интересовались мной. Но все это не имело смысла, ведь “Мамелоди” отказались получить гарантированные деньги за трансфер. Они хотели, чтобы я достиг чего-то, что было невозможно гарантировать в небольшой стране. Теперь остается только задавать вопрос, почему все сложилось именно так”, – жалуется 35-летний игрок, который уже завершил карьеру

Читайте также:  Лунин выложил всю правду о "Овьедо" и его тренера

За “Мамелоди” Мфела отметился 50 голами и 12 ассистами в 120 матчах.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Самуэле Риччи
Милан нацелился на вундеркинда Эмполи

Артем Беседин
Шевченко оценил шансы на возвращение в сборную Артема Беседина

Марио Балотелли
Брешия указала на дверь скандальной звезде

Мараш Кумбулла
Ювентус близок к подписанию албанской звезды

Волынь
Волынь сдала тесты на коронавирус. Зараженных нет

Закрыть