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Футбол

Малиновский тренировался по отдельно от игроков “Аталанты”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский получил повреждение мышцы . Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным издания Calcio Atalanta, последняя тренировка “бергамесків” полузащитник провел индивидуально основной группой игроков.

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Впрочем, врачи команды не считают травму серьезной и уже в скором времени могут позволить Малиновском тренироваться вместе со всей командой.

Напомним, рестарт Серии А запланировано на 21 июня. Первый после возобновления сезона матч “Аталанта” проведет против “Сассуоло”.

Источник: sportanalytic.com
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