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Футбол

Шевченко оценил шансы на возвращение в сборную Артема Беседина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Беседин

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы форварда киевского “Динамо” Артема Беседина вновь одеть футболку главной команды страны и поехать на чемпионат Европы.

После врачебной ошибки, один из лучших бомбардиров “Динамо” получил годичную дисквалификацию, действие которой истекает в декабре этого года, тем не менее, по словам Шевченко, все в руках игрока киевского клуба.

Ему нужно дождаться, когда пройдет его дисквалификация. Он должен набрать форму, тренироваться, завоевать место в составе своего клуба. От такого игрока мы никогда не будем отказываться. Если он будет в форме, у него есть все шансы, – сказал Шевченко. 

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Тэги: Андрей ШевченкоАртем БесединДинамоСборная Украины
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