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Футбол

Волынь сдала тесты на коронавирус. Зараженных нет

Андрей ОгородникНет комментариев
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Волынь

Один из лидеров Первой лиги луцкая “Волынь”, несмотря на отказ продолжать сезон во втором по статусе дивизионе страны, все же прошла тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, тестирование не обнаружило COVID-19 ни у одного из игроков, тренеров, или персонала клуба. Все результаты тестирования оказались отрицательными.

Напомним, луцкая “Волынь” являлась соперником “Карпат”, в крайнем спарринге львовьян, перед тем, как в клубе был обнаружен коронавирус. После “Карпат”, “Волынь” играла товарищеский матч с “Агробизнесом”, что ещё больше расширяло круг возможного инфицирования.

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Тэги: ВолыньКарпатыкоронавирус
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