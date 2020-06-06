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Ювентус близок к подписанию албанской звезды

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мараш Кумбулла

Один из главных талантов сборной Албании Мараш Кумбулла летом скорей всего уйдет на повышение.

Не по годам зрелая игра в исполнении 20-летнего албанского защитника “Вероны” не осталась без внимания со стороны скаутов туринского “Ювентуса”.

Как сообщает итальянское издание La Stampa, руководство “Старой Синьоры” почти согласовало условия перегоха молодого таланта. “Верона” получит за молодого защитника 35 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Мараша Кумбулла 19 матчей в Серии А и один забитый гол. В прошлом году он дебютировал за сборную Албании.

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Тэги: ВеронаМараш КумбуллаЮвентус
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